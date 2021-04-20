Во вторник, 20 апреля, члены планово-бюджетной комиссии Николаевского горсовета рекомендовали сессии горсовета не согласовывать передачу парка Победы, который находится на балансе Департамента ЖКХ, на баланс Департамента энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Николаевского городского совета.

Об этом речь шла сообщает корреспондент НикВести.

Изначально Денис Денисенко, глава Департамента энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Николаевского городского совета, сказал, что планирует заняться реконструкцией парка Победы, чтобы парк «стал центром спортивной и культурной жизни».

Деньги хотят найти у инвесторов и меценатов.

— Мы планируем привлекать деньги общественных объединений за счет краудфандинга, также хотим привлекать иностранных инвесторов и некоторые грантовые проекты, государственные деньги, средства ГФРР, деньги социально-экономического фонда народных депутатов и частично деньги города, - сказал Денис Денисенко.

Далее он не исключил, что будет проведен соцопрос, чтобы выяснить, что николаевцы хотят видеть в парке.

— Хотим осуществить зонирование парка, разбить его на кластеры: спортивный, отдыха на воде, кластер, связанный с питанием... Далее провести инвестиционный форум, пригласить инвесторов, предложить им принять участие в проекте и профинансировать, - рассказал Денис Денисенко.

Он уточнил, что с каждым инвестором нужно заключать договор минимум на 5-10 лет.

Далее начали выступать депутаты.

— Денис, вы читали в документах название вашего департамента? - спросил депутат Николаевского городского совета от партии «Наш край» Сергей Кантор. — Положение нашего департамента позволяет этим заниматься, - ответил чиновник. — Я знаю, что этого там нет, этот процесс вы еще должны пройти, чтобы получить полномочия. Вы убежали вперед, у вас нет таких полномочий. Вы понимаете, что парк – искусство. Где находится департамент энергетики и где парковое искусство? Есть великие люди, которые проектируют парки, - заявил Сергей Кантор. — Мы не собираемся проектировать парки. Мы можем провести конкурс проектов. Есть уже эскизный проект, который получил хорошие отзывы, - указал Денис Денисенко. — На то он и парк, что это не базар-вокзал с нарезанными кусочками под будки Николаева. Это парк, в нем есть идея, образ, - сказал Сергей Кантор.

Депутат Николаевского городского совета от «ОПЗЖ» Марина Мазанко призвала Дениса Денисаненко лучше навести порядок в вверенной ему структуре.

— У вас есть огромный пласт задач в сфере энергоэффективности. Давайте оставим парки либо Департаменту ЖКХ, либо культуре, но эти люди профильно должны нести ответственность, - сказала Марина Мазанко.

Депутат от партии «Пропозиція» Дмитрий Сичко добавил, что в нынешних условиях при желании сохранить какой-либо объект, его лучше не трогать.

До этого Сергей Кантор также высказывал претензии по работе департамента.

— Сегодня поменялась система координат в Департаменте энергоэффективности. Я хотел бы, чтобы в новой системе координат новые люди вернулись к истокам реализации этого департамента. У нас люди поменялась, но окна в подъездах и поклейка пенопластом под названием «термосанация» продолжается. Идеологически совершенно по-другому задумывался департамент, - сказал Сергей Кантор.

На это Денис Денисенко признал, что это было неправильное управленческое решение.

— Не было смысла заказывать эти проекты. Я не планирую продолжать эту традицию… У нас есть определенные обязательства, проведены тендеры, подписаны договоры, были начаты работы по многим объектам. Мы не можем просто так взять и сказать: «Ой, вы знаете, мы не будем это делать». У нас нет на это основания. Есть много объектов, которые завершены на 90%, но из-за того, что уже почти 3 месяца наш пообъектный план не пускают, мы не можем на них начать работать, хотя за 1-2 месяца можно было закончить. Получается, что город взял на себя обязательства, допустим, в лице предыдущего руководства, предыдущего горсовета, но эти обязательства в виде договоров. Мы не можем просто так взять и перечеркнуть, есть определенная преемственность. Если говорить о том, согласен ли с тем, какая была раньше политика, конечно, во многом не согласен, - рассказал Денис Денисенко.

После этого он указал, что сделает «серьезное заявление».

— Вы все прекрасно знаете, как происходит процесс определения приоритетности объектов. Тот, кто громче кричит, тот, у кого больше влияния, приходит и решает нелегально. Так происходит, это непрозрачно, неконкурентно, неоткрыто.

Напомним, депутат Николаевского городского совета Максим Невенчанный считает необходимым ликвидировать Департамент энергоэффективности.

Глава фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» в Николаевском городском совете Артем Ильюк считает необходимым проверить работу Департамента энергоэффективности, чтобы принять решение о его дальнейшей судьбе.

Мэр Николаева Александр Сенкевич выступил за модернизацию Департамента энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий горсовета вместо его ликвидации.