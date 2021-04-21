Атлантический совет создал большой материал, в котором опросил ряд экспертов, указавшие как западные лидеры могут предотвратить путинскую агрессию по отношению к Украине.

Аналитическая статья опубликована на сайте Atlantic Council.

Влиятельные западные эксперты отметили, что США и консолидированной Европе стоит жестче давить на РФ экономическими санкциями, заблокировав, к примеру, Внешэкономбанк РФ.

— Теперь Вашингтону необходимо восстановить сдерживающую ценность своей первоначальной дипломатии. Возможно, лучше всего было бы объявить об условных санкциях, которые будут введены в случае эскалации войны Москвы с Украиной. Хорошей целью был бы такой крупный российский банк, как Внешэкономбанк. Было бы полезно больше военного оборудования для Украины, в том числе дополнительные противобатарейные радары для ракет и Javelin, а также береговые радары и противокорабельные ракеты. США также должны своевременно делиться разведданными о российских военных операциях, — утвеждает директор Евразийского центра Атлантического совета Джон Хербст.

Не менее уверенно аналитики утверждают, что размещение морской базы НАТО возле Одессы отобьет у Кремля желание бравировать и махать ракетами.

— США и другие союзники должны ускорить оказание новой военной помощи Украине, включая ракеты противовоздушной обороны, вооруженные беспилотные летательные аппараты и данные разведки в реальном времени, которые нанесут тяжелые потери возглавляемым Россией силам, пытающимся захватить дополнительные территории. В то время как союзники по-прежнему разделены по вопросу членства Украины в НАТО, они должны предпринять другие шаги для повышения авторитета НАТО, такие как размещение армейского батальона на украинском полигоне или создание совместной черноморской военно-морской базы в Одессе, — говорит научный сотрудник Атлантического совета Александр Вершбоу.

Также военные аналитики уверены, что не наказав Кремль за вторжению в Грузию в 2008 году, Запад создал для себя опасную проблему на несколько десятилетий.

— Кремль намеревается начать войну с Украиной, потому что Россия все больше уверена, что Запад на самом деле ничего не сделает с этим. Мы действительно ничего не сделали с их вторжением в Грузию в 2008 году. Они увидели нашу неспособность действовать в Сирии и нашу неспособность наказать их каким-либо значимым образом после их вторжения в Украину в 2014 году, — подчеркивает заведующий кафедрой стратегических исследований Центра анализа европейской политики Бен Ходжес.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться на Донбассе. Встреча может состояться «в любой точке, где идет война».