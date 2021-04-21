Секретаря Коростышевского городского совета Житомирской области Юрия Сарапийчука уволили из-за сексизма и оскорблений в адрес депутата Юлии Юзефович.

О беспрецедентном случае сообщила народный депутат от Голоса Инна Совсун.

По словам нардепа, Юрий Сарапийчук обращался к Юлии Юзефович пренебрежительно, кричал, оскорблял и высмеивал ее.

— Дебилка, идиотка, не человек... Пошла вон, у тебя высохшие мозги... Ты скандалистка, интригантка... Но я вас уважаю как женщину, - процитировала она слова Юрия Сарапийчука.

После этого разговора депутат горсовета Юлия Юзефович пожаловалась на сексизм и оскорбления со стороны бывшего прокурора Юрия Сарапийчука и «отстояла себя».

По состоянию на 21 апреля на сайте горсовета Сарапийчук числится как секретарь горсовета.

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