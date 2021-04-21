Президенту России Владимиру Путину доложили о предложении президента Украины Владимира Зеленского встретиться на Донбассе.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова

По словам Дмитрия Пескова, текст выступления Владимира Зеленского, опубликованного вечером 20 апреля, был «оперативно доложен» Путину.

Вместе с тем пресс-секретарь отметил, что, возможно, президент РФ еще не успел с ним ознакомиться, поскольку работал над текстом послания Федеральному собранию.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным «в любой точке украинского Донбасса» и заверил, что Украина не боится России.