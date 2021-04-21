Вооруженные бандиты выкрали десять человек, включая семь священнослужителей, на гаитянской церковной службе. Бандиты потребовали выкуп в размере миллиона долларов.

Об этом передает Le Monde.

Группа из десяти человек, их них пять гаитянских священников, монашка и французский священник исчезли 11 апреля, когда попал в засаду недалеко от столицы Гаити. Полиция сразу заподозрила в похищении местную банду, которая потребовала выкуп в размере миллиона долларов. Гаитянская общественность собрала 50 тысяч долларов на выкуп пожилого мужчины из группы, остальных девятерых продолжают удерживать в плену.

С февраля эта карибская республика погружается в все более серьезный политический и институциональный кризис, злоупотребления возрастают, а злодейские похищения людей стали обычным явлением. Тем не менее это преступление посеяло ужас на Гаити: преступники больше не боятся нападать на духовенство.

— Мы являемся свидетелями падения в ад гаитянского общества, — сказал епископ Макс Леруа Мезидор, архиепископ Порт-о-Пренса, на следующий день после похищения.

Прелат отметил, что насилие вооруженных формирований принимает беспрецедентные масштабы, а власть не способна справиться с кризисом, предпочитая заниматься самоуспокоением и самовнушением, вместо решения болезненной проблемы.

Шоковая волна, вызванная этим новым преступным деянием, обрушила правительство: в среду, 14 апреля, премьер-министр Джозеф Джут подал в отставку президенту Жовенелю Моизу. При этом глава государства заменил его бывшим министром иностранных дел Клодом Жозефом.

Но этой перестановки было недостаточно, чтобы успокоить гнев гаитянского общества: в четверг, 15 апреля, общественность присоединилась к всеобщей забастовке, объявленный католической церковью. В Порт-о-Пренсе и в главных городах страны перестали работать множество магазинов и развлекательных заведений, в то время как в церквях мессы принимали вид политических собраний, а проповеди осуждали небрежность властей.

Напомним, на северо-западе Нигерии боевики ворвались в Федеральный колледж механизации лесного хозяйства и захватили три десятка учащихся заведения.