Глава Офиса президента Андрей Ермак провел встречу с послами G7. Говорили в частности об обмене пленными с так называемыми «Л/ДНР».

Об этом говорится на сайте президента.

Ермак проинформировал дипломатов о ситуации безопасности на Донбассе и у границ Украины и о ходе переговоров о прекращении войны.

По словам главы Офиса президента, процесс взаимного увольнения удерживаемых лиц не движется.

— Украина заявила, что мы готовы со своей стороны накануне Пасхи отдать пять человек. Это преимущественно женщины и больные. К сожалению, пока с другой стороны мы ничего не услышали, – сказал Андрей Ермак.

Ранее сообщалось, что Андрей Ермак обратился к послам стран «Большой семерки» с просьбой предложить специалистов, которые могли бы приобщиться к отбору новых судей Конституционного суда.