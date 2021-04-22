Апелляционный суд Амстердама в четверг, 22 апреля, планирует провести слушания по делу о принадлежности коллекции «скифского золота».

Производство в этом деле было остановлено до решения вопроса об отводе судьи, пишет Укринформ.

Суд Амстердама в октябре 2020 года удовлетворил ходатайство Украины против одного из судей, которого обвиняли в предвзятости и связях с РФ.

Напомним, 14 декабря 2016 года окружной суд Амстердама принял решение о том, что экспонаты крымских музеев должны быть возвращены в Украину. Решение было вынесено на основе конвенции ЮНЕСКО, согласно которой художественные ценности должны быть возвращены суверенному государству, которое предоставило их для временной экспозиции.

Но 28 марта 2017 года Апелляционный суд Амстердама получил апелляцию от представителей крымских музеев на решение суда относительно скифского золота. Рассмотрение апелляции началось 11 марта 2019 года.

Добавим, что коллекция скифского золота из четырех крымских музеев (это около двух тысяч артефактов) была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года до «референдума» о воссоединении Крыма с Россией.

Речь идет о коллекции уникальных археологических сокровищ: оружие, драгоценные камни, ценные китайские лакированные шкатулки, золотые украшения скифов. Один из драгоценных экземпляров выставки - древний скифский шлем, которому свыше 2,4 тыс. лет. Стоимость всей экспозиции оценивается свыше миллиона евро.

После этого нидерландская сторона решила не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.