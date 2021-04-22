Жители села Галициново Витовского района Николаевской области пожаловались на новые, и как они считают незаконные, свалки возле населенного пункта.
Об этом речь шла в четверг, 22 апреля, в ходе заседания постоянной депутатской комиссии областного совета по вопросам экологии, охраны окружающей среды, рационального природопользования, туризма и рекреации, - передает корреспондент НикВести.
Прозвучало, что на свалку свозят красный мусор глиноземного завода.
— Николаевская водная компания выкупила 17,5 гектаров возле второго шламохранилища. На данный момент 5,5 гектаров используют… там огромная яма глубиной в 30 метров, там выбрали грунт и использовали его для засыпки первого шламового поля Николаевского глиноземного завода. Теперь заключили новый договор ООО «НГЗ» и водная компания на вывоз мусора, будут строить озеро-накопитель. Чтобы подготовить участок под накопитель, нужно было вывезти оттуда весь мусор. Этот мусор взяли и вывезли в ту яму, на дно. Когда мы там были с Аллой Антоновной (глава депутатской комиссии Николаевского областного совета по вопросам экологии Алла Ряжских – прим.), то видели, как фуры везли красный мусор, сбрасывали на дно, а трактор просто выравнивал. Я так понимаю, что Николаевская водная компания получила лицензию, теперь у нас там будет полигон для твердых бытовых отходов, - сказал житель Галициново.
— Мы не знаем, это вещество с НГЗ, или нет, - прокомментировала Алла Ряжских.
Далее она раскритиковала руководство Галициновского сельсовета.
— Депутаты, а что у нас там происходит? Планы не поступают, игнорируют. Деньги экологического фона на депозите. Это уже сфера вопросов правоохранительных органов или ОГА? – прокомментировала Алла Ряжских.
В итоге Алла Ряжских зачитала решение комиссии:
— Признать неудовлетворительной работу Галициновского сельсовета относительно обращения с отходами;
— Рекомендовать Галициновскому сельсовету выполнить требования статьи 9 Закона Украины «Об отходах», принять меры и ликвидировать захоронение мусора в незаконном карьере;
— Рекомендовать Южному офису Госаудитслужбы в Николаевской области проверить деятельность ЖКП «Дельфин»;
— Рекомендовать ОГА создать рабочую группу по изучению вопросов утилизации шламовых отходов НГЗ;
— Рекомендовать Госэкоинспекции провести соответствующие проверки.
— Рекомендовать НГЗ поручить независимой лаборатории изучить технические условия и вещества шламохранилища, чтобы информировать местное население;
Ранее жители Николаева пожаловались на стихийную свалку бытового мусора, образовавшуюся около дачного поселка недалеко от Галициново Витовского района.
Жители села Галициново Витовского района Николаевской области пожаловались на новые, и как они считают незаконные, свалки возле населенного пункта.
Об этом речь шла в четверг, 22 апреля, в ходе заседания постоянной депутатской комиссии областного совета по вопросам экологии, охраны окружающей среды, рационального природопользования, туризма и рекреации, - передает корреспондент НикВести.
Прозвучало, что на свалку свозят красный мусор глиноземного завода.
— Николаевская водная компания выкупила 17,5 гектаров возле второго шламохранилища. На данный момент 5,5 гектаров используют… там огромная яма глубиной в 30 метров, там выбрали грунт и использовали его для засыпки первого шламового поля Николаевского глиноземного завода. Теперь заключили новый договор ООО «НГЗ» и водная компания на вывоз мусора, будут строить озеро-накопитель. Чтобы подготовить участок под накопитель, нужно было вывезти оттуда весь мусор. Этот мусор взяли и вывезли в ту яму, на дно. Когда мы там были с Аллой Антоновной (глава депутатской комиссии Николаевского областного совета по вопросам экологии Алла Ряжских – прим.), то видели, как фуры везли красный мусор, сбрасывали на дно, а трактор просто выравнивал. Я так понимаю, что Николаевская водная компания получила лицензию, теперь у нас там будет полигон для твердых бытовых отходов, - сказал житель Галициново.
— Мы не знаем, это вещество с НГЗ, или нет, - прокомментировала Алла Ряжских.
Далее она раскритиковала руководство Галициновского сельсовета.
— Депутаты, а что у нас там происходит? Планы не поступают, игнорируют. Деньги экологического фона на депозите. Это уже сфера вопросов правоохранительных органов или ОГА? – прокомментировала Алла Ряжских.
В итоге Алла Ряжских зачитала решение комиссии:
— Признать неудовлетворительной работу Галициновского сельсовета относительно обращения с отходами;
— Рекомендовать Галициновскому сельсовету выполнить требования статьи 9 Закона Украины «Об отходах», принять меры и ликвидировать захоронение мусора в незаконном карьере;
— Рекомендовать Южному офису Госаудитслужбы в Николаевской области проверить деятельность ЖКП «Дельфин»;
— Рекомендовать ОГА создать рабочую группу по изучению вопросов утилизации шламовых отходов НГЗ;
— Рекомендовать Госэкоинспекции провести соответствующие проверки.
— Рекомендовать НГЗ поручить независимой лаборатории изучить технические условия и вещества шламохранилища, чтобы информировать местное население;
Ранее жители Николаева пожаловались на стихийную свалку бытового мусора, образовавшуюся около дачного поселка недалеко от Галициново Витовского района.