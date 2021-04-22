Жители села Галициново Витовского района Николаевской области пожаловались на новые, и как они считают незаконные, свалки возле населенного пункта.

Об этом речь шла в четверг, 22 апреля, в ходе заседания постоянной депутатской комиссии областного совета по вопросам экологии, охраны окружающей среды, рационального природопользования, туризма и рекреации, - передает корреспондент НикВести.

Прозвучало, что на свалку свозят красный мусор глиноземного завода.

— Николаевская водная компания выкупила 17,5 гектаров возле второго шламохранилища. На данный момент 5,5 гектаров используют… там огромная яма глубиной в 30 метров, там выбрали грунт и использовали его для засыпки первого шламового поля Николаевского глиноземного завода. Теперь заключили новый договор ООО «НГЗ» и водная компания на вывоз мусора, будут строить озеро-накопитель. Чтобы подготовить участок под накопитель, нужно было вывезти оттуда весь мусор. Этот мусор взяли и вывезли в ту яму, на дно. Когда мы там были с Аллой Антоновной (глава депутатской комиссии Николаевского областного совета по вопросам экологии Алла Ряжских – прим.), то видели, как фуры везли красный мусор, сбрасывали на дно, а трактор просто выравнивал. Я так понимаю, что Николаевская водная компания получила лицензию, теперь у нас там будет полигон для твердых бытовых отходов, - сказал житель Галициново.

— Мы не знаем, это вещество с НГЗ, или нет, - прокомментировала Алла Ряжских.