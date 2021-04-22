На сегодняшней сессии Николаевского городского совета планируют рассмотреть вопрос продажи коммунальной земли площадью 36 тысяч 537 квадратных метров ТОВ «Чорноморський комбінат хлібопродуктів» за 3 миллиона 967 тысяч 303 гривны (108,61 гривен за квадрат).

Об этом свидетельствует проект решения, который опубликован на сайте горсовета, пишут Преступности.НЕТ.

Из опубликованного документа следует, что участок, который хотят продать ТОВ «Чорноморський комбінат хлібопродуктів» находится на улице Индустриальная 7/1. Примечательно, что одним решением горсовет планирует закрыть сразу несколько земельных вопросов заявителя: утвердить техническую документацию по землеустройству и вывести участок для размещения объектов предприятия, согласовать отчет экспертной денежной оценки участка, предоставить участку новый адрес (Индустриальная 7/1), продать участок площадью 36 тысяч 537 квадратных метров за 3 миллиона 967 тысяч 303 гривны, признать утратившим действие акт права постоянного пользования участком.

ТОВ «Чорноморський комбінат хлібопродуктів» зарегистрирована в Киеве и ее главный вид деятельности – производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности. Ее директором указан Дмитрий Прохоренко, а собственник компании – Людмила Влас, которая зарегистрирована в городе Черноморске. Уставной капитал фирмы – 5 тысяч гривен.

Из открытых источников информации известно, что в 2019-ом году «Чорноморський комбінат хлібопродуктів» обжаловал в суде штраф, который был наложен ГАСКом Николаевского горсовета, который в ходе проверки выявил нарушения градостроительных норм. Тогда проверка ГАСКА была инициирована после письма Заводского районного отдела ГСЧС. В свою очередь ГСЧС при проверке также выявила ряд нарушений противопожарной безопасности.

В суде представители ТОВ «Чорноморський комбінат хлібопродуктів» сумели доказать, что не имеют отношения к перестройке строений, находящихся на участке, который планируют сейчас выкупить у города. Главным доказательством того, что работы по перестройке ведутся не по их заказу они назвали то, что в 2016-ом году приобрели часть строения у компании «Николаевская Эра» и вывели его в другой адрес. Присвоил новый адрес исполком Николаева в июне 2018-го года.

— По самовольно построенному зданию неопределенного назначения размерами 4,6х4,7 м и началу строительства железобетонных емкостей ответчик (ГАСК Николаевского горсовета, - ПН) также не доказал, что указанные объекты расположены на территории истца (ТОВ «Чорноморський комбінат хлібопродуктів», - прим.) и им используются. Они не вошли в перечень объектов, право собственности на которые зарегистрировано за истцом, - говорится в решении Пятого апелляционного административного суда города Одессы.

Стоит отметить, что при поиске информации по кадастровому номеру земельного участка, который планируют продать, можно найти еще один проект решения. Сравнив два документа на вносимые в него изменения, можно увидеть, что отличается сумма, которую получит город в случае продажи участка, а также данные о дате проведения экспертной денежной оценки участка. За какой из двух проектов решений будут голосовать депутаты неизвестно. Как известно, сессия будет проходить в закрытом формате. Обосновали такое решение карантином.

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