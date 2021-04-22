По заявлению израильских военных, сирийская ракета класса «земля-воздух» попала по объекту на юге страны, неподалеку от места взрыв работает ядерный исследовательский центр Димоны. Военный ответ со стороны Тель-Авива был стремительным - уничтожение ракетных систем, с которых по Израилю прилетели ракеты.

Об этом этом сообщает AlArabiya.

Радио израильской армии сообщило, что сирийская ракета была выпущена по израильскому самолету, перелетела через цель и достигла израильтянской территории в районе Димоны, где располагается ядерный исследовательский центр.

Репортер Reuters примерно в 90 км к северу от Димоны услышал звук взрыва за несколько минут до того, как военные Израиля указали в Твиттере, что обстрел пришелся на этот район

По словам представителя израильских военных, ошибочная сирийская ракета SA-5 была одной из нескольких, выпущенных по самолетам израильских ВВС, из сирийских ракетных систем. По его словам, она не повредила ядерный центр.

В ответ на обстрел Израиль нанес удар по нескольким ракетным батареям в Сирии, в том числе по той, которая выпустила снаряд, поразивший южный Израиль.

Ранее НикВести сообщали, что израильское судно было повреждено в результате ракетной атаки Ирана во время плавания через Аравийское море в Индию.