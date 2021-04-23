Депутат Николаевского горсовета от фракции «Наш край» Сергей Кантор обратился к мэру Александру Сенкевичу c просьбой проконтролировать ситуацию со зданием гимназии №2, которое уже признали аварийным.

Об этом шла речь на заседании сессии Николаевского горсовета в четверг, 22 апреля, передает корреспондент НикВести.

Депутат заявил о необходимости выделения средств из бюджета Николаева на проведение экспертизы, которая покажет, угрожает ли состояние здания безопасности детей и коллектива учреждения.

Сергей Кантор

— Все в нашей жизни стоит денег, мне кажется, все это понимают, так что про деньги не нужно разговаривать. Что касается коммунальных средств: их не нужно экономить, деньги не воруют, ими эффективно управляют, это с позиции старшего по возрасту. Я прошу, Александр Федорович, вас сделать протокольное поручение по этому вопросу. Мы на бюджетной комиссии приняли решение про проведение экспертизы 2-й гимназии, в части ее аварийного состояния или не аварийного состояния. Зная путь, который преодолевают подобные решения, прошу вас ускорить решение этого вопроса, чтобы были выделены средства Управлению капитального строительства. Чтобы провели экспертизу и мы получили ответ, находится ли это сооружение в аварийном состоянии, угрожает ли оно жизни наших детей и учителей, или его можно эксплуатировать в дальнейшем, — заявил Сергей Кантор.

Напомним, в Николаеве помещение по Адмиральской, 24, в котором располагается образовательное учреждение — гимназия №2, признали аварийным.