Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности обсудить с украинским президентом Владимиром Зеленским вопрос урегулирования конфликта, но не на предлагаемом Зеленским Донбассе, а в Москве.

Об этом Путин заявил журналистам.

Путин в очередной раз пожаловался, что Киев в одну сторону разрушает отношения с Россией, а Москва — «миролюбивый»‎ сосед, который только обрадуется восстановлению отношений.

— В последнее время действующая руководство Украины предприняло очень много шагов, разрушающих российско-украинские отношения. Это касается ряда проблем двухсторонних отношений напрямую, это касается отношения к РПЦ и попытке ее разрушения, это касается отношения к русскому языку и русскоговорящим гражданам Украины, и к российским гражданам, проживающим на Украине. Очень много шагов, направленных на разрушение наших отношений, о чем мы можем только сожалеть. Но если президент Зеленский хочет начать восстановление этих отношений, мы будем это только приветствовать, — заявил президент РФ.

Он также заявил, что террористы «ЛНР»‎ и «ДНР» – независимые субъекты (непризнанные при этом самой Россией) и Зеленскому нужно начинать переговоры с них.

Владимир Путин не упомянул ранее предложенный вариант Владимира Зеленского - Донбасс, сказав, что президент Украины может приезжать в Москву на переговоры, когда пожелает.

— Примем в Москве, в любое удобное для него время, — сказал он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться на Донбассе. Встреча может состояться «в любой точке, где идет война».