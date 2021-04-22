Российские дипломаты отреагировали на акцию украинских активистов под стенами посольства РФ в Киеве — на стене лазером нарисовали карикатуру на Владимира Путина и спроецировали надпись с обвинениями в адрес России.

Об этом пишет Украинская правда.

По словам официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой, вечером 20 апреля «украинские экстремисты» устроили у стен посольства России в Киеве «очередную русофобскую вылазку».

По ее словам, активисты организации «Агентство развития демократии и информационных свобод» заблокировали центральный вход на территорию дипмиссии, развернули плакаты с «различными оскорблениями» и при помощи лазерной установки проецировали на фасад «нецензурные надписи».

Напомним, общественная организация «Речовий доказ» предложила Офису президента выкупить у него двери, разрисованные участниками акции в поддержку Сергея Стерненко 20 марта.