Палата представителей Конгресса США поддержала изменение статуса федерального округа Колумбия на отдельный штат.

Об этом сообщает The Washington Post.

Решение поддержали 216 законодателей, 208 выступили против. Теперь документ должны рассмотреть и принять в Сенате. Лидер сенатского большинства Чарльз Шумер заявил, что демократы сделают все возможное, чтобы документ был принят.

При этом для его окончательного принятия нужно 60 голосов в Сенате, а у демократов только 50. Республиканцы не поддерживают решение, так как не хотят, чтобы в Конгрессе появились два сенатора от Вашингтона, который обычно выбирает демократов.

Документ предусматривает, что федеральный округ Колумбия станет штатом Вашингтон, Содружество Дугласа — в честь борца за гражданские права человека и отмену рабства Фредерика Дугласа. Около 5 квадратных километров на территории Вашингтона, где находятся Белый дом и Капитолий США, станут федеральным округом.

В 2020 году Палата представителей США приняла похожий закон, но тогда Сенат его не поддержал.

Напомним, ранее администрация президента США Джо Байдена официально поддержала преобразование федерального округа Колумбия в 51-й штат.