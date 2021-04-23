В Украину прибыла произведенная в Южной Корее партия вакцины AstraZeneca-SKBio от COVID-19 в количестве 367,2 тысячи доз, которую доставили ЮНИСЕФ совместно с ВОЗ в рамках механизма COVAX.

Как сообщил агентству «Интерфакс-Украина» заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, эту партию вакцин используют для вакцинации приоритетных групп и людей в возрасте старше 65 лет.

В пресс-релизе ЮНИСЕФ уточняется, что всего до конца 2021 года в рамках COVAX в Украину будут поставлены вакцины для иммунизации 8 млн украинцев.

В ЮНИСЕФ подчеркивают, что в рамках COVAX поставляются только те вакцины от COVID-19, которые соответствуют критериям безопасности и эффективности ВОЗ.

— Важно, что в условиях жесткой конкуренции и борьбы за доступ к вакцинам в мире COVAX на практике подтверждает выполнение задач, для которых и создавалось это глобальное партнерство, — обеспечить справедливые возможности для всех. Украина, выполнив свои обязательства перед глобальным механизмом, получает первую поставку, которая немедленно будет передана тем категориям, для которых она предназначается, — пояснил главный санврач.

Напомним, в Николаевской области вакцинировали против коронавируса за последние сутки, 22 апреля, 477 человека, на 123 больше, чем за день до этого. Всего с начала кампании по вакцинации первую прививку в регионе сделали 15 330 людям.