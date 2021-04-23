Афганистан, Турция и Пакистан призвали террористическое движение Талибан сесть за стол переговоров для воцарения мира в Афганистане.

Об этом передает Reuters.

Афганская мирная конференция в Стамбуле, организованная Турцией, Катаром и ООН, намеченная на субботу, была отложена из-за неучастия талибов. Никакой новой даты для этих переговоров не назначено, но Анкара заявила, что они состоятся после исламского священного месяца Рамадан.

После переговоров в Стамбуле министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, министр иностранных дел Афганистана Ханиф Атмар и министр иностранных дел Пакистана Шан Махмуд Куреши заявили, что «сожалеют о сохраняющемся высоком уровне насилия в Афганистане», добавив, что они «подчеркнули настоятельную необходимость немедленного прекращения огня», которое призвано положить конец насилию и «создать благоприятную атмосферу для мирных переговоров».

Ранее НикВести сообщали, что правительство Афганистана и боевики движения «Талибан» официально открыли свои первые в истории мирные переговоры, пытаясь завершить почти десятилетия кровопролитной войны.