Президент Молдовы Майя Санду созвала экстренное заседание Высшего совета безопасности в пятницу, 23 апреля и заявила об угрозе свержения конституционного строя.

Соответствующее заявление выложено на сайте президента Молдовы.

Майя Санду заявила, что у парламента нет полномочий отстранять судей Конституционного суда.

Парламент предпринял неконституционную попытку назначить нового судью КС.

— Это беспрецедентная атака на конституционный строй и на независимость Конституционного суда. На заседании Высшего совета безопасности мы обсудили риски подрыва конституционного строя, - сказала Майя Санду.

Президент Молдовы попросила руководителей правоохранительных органов не принимать участие в неконституционных действиях и не подчиняться незаконным приказам.Также она поручила Службе информации и безопасности отслеживать действия по подрыву конституционного строя и предпринимать меры для предотвращения дестабилизации ситуации в стране.

— Мы требуем, чтобы парламент остановил нападки на демократию. Инициаторы вопиющих нарушений закона подлежат наказанию. Решение об увольнении судьи Конституционного суда высшим законодательным органом является незаконным и недействительным, а попытка назначить другого судью нарушает конституционный порядок в стране, - резюмировала Майя Санду.

Ранее Министерство иностранных дел Молдовы направило ноту посольству Украины в Кишиневе из-за похищения судьи Николая Чауса, в которой просит снять иммунитет с военного атташе украинского посольства.