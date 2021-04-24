З державного бюджету були виділені кошти на капітальний ремонт школи №1 імені Олега Ольжича. Відповідна закупівля була опублікована в електронній системі Прозоро*.

Замовником виступає Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради.

Сума закупівлі складає більш як 76 мільйонів гривень. За ці кошти планується зробити капітальний ремонт з термомодернізацією будівлі:

демонтаж покрівлі, елементів в санвузлах, спортзала, харчоблока та ін.

земляні роботи

улаштування вікон, дверей, підлоги

зовнішнє оздоблення

улаштування тепломеханічного обладнання, мережі водопостачання, опалення, вентиляції, освітлення та ін.

Очікується, що капітальний ремонт завершиться до 20 грудня 2023 року. Наразі триває прийом пропозицій, а 15 квітня відбудеться аукціон.

Коротка довідка. Прозоро - це електронна система публічних закупівель, яка була запроваджена в Україні у 2016 році. За даними річного звіту Прозоро минулого року завдяки системі вдалося заощадити понад 52,2 мільярди гривень. Таким чином вона позитивно впливає на розвиток не тільки сфери державних закупівель, але й усієї економіки в цілому.