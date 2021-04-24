З державного бюджету були виділені кошти на капітальний ремонт школи №1 імені Олега Ольжича. Відповідна закупівля була опублікована в електронній системі Прозоро*.
Замовником виступає Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради.
Сума закупівлі складає більш як 76 мільйонів гривень. За ці кошти планується зробити капітальний ремонт з термомодернізацією будівлі:
Очікується, що капітальний ремонт завершиться до 20 грудня 2023 року. Наразі триває прийом пропозицій, а 15 квітня відбудеться аукціон.
Коротка довідка. Прозоро - це електронна система публічних закупівель, яка була запроваджена в Україні у 2016 році. За даними річного звіту Прозоро минулого року завдяки системі вдалося заощадити понад 52,2 мільярди гривень. Таким чином вона позитивно впливає на розвиток не тільки сфери державних закупівель, але й усієї економіки в цілому.
З державного бюджету були виділені кошти на капітальний ремонт школи №1 імені Олега Ольжича. Відповідна закупівля була опублікована в електронній системі Прозоро*.
Замовником виступає Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради.
Сума закупівлі складає більш як 76 мільйонів гривень. За ці кошти планується зробити капітальний ремонт з термомодернізацією будівлі:
Очікується, що капітальний ремонт завершиться до 20 грудня 2023 року. Наразі триває прийом пропозицій, а 15 квітня відбудеться аукціон.
Коротка довідка. Прозоро - це електронна система публічних закупівель, яка була запроваджена в Україні у 2016 році. За даними річного звіту Прозоро минулого року завдяки системі вдалося заощадити понад 52,2 мільярди гривень. Таким чином вона позитивно впливає на розвиток не тільки сфери державних закупівель, але й усієї економіки в цілому.