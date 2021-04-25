Два заместителя Вознесенского городского головы Николай Дикусар и Владимир Подильчик написали заявления об увольнении по собственному желанию. Мэр города Евгений Велично связывает это с невысокими зарплатами.
Комментарии чиновников опубликовал «Вестник Вознесенска».
Николай Дикусар пояснил свое решение разными взглядами членов команды на некоторые рабочие моменты. При этом, он отметил, что расхождения касались «стилей руководства, требований к подчиненным и зарплат».
— Это произошло не из-за ссоры или личных проблем, это просто разный взгляд членов команды на определенные направления и некоторые вопросы, которые касаются совершенно разных рабочих моментов, от стилей руководства и требований к подчиненным и заканчивая вопросами оплаты труда, — объяснил он.
Владимир Подильчик рассказал о неком служебном расследовании, которое было начато в его отношении. Он, как и его коллега, указал на разногласия с руководством по поводу рабочих моментов.
— Я действительно очень люблю свою работу и это работа моей мечты, но сейчас обстоятельства складываются так, что я больше не в состоянии эффективно выполнять свои обязанности и реализовать намеченные планы. Мэр и его окружение имеют другое видение развития сферы ЖКХ. Не могу согласиться с отдельными управленческими решениями. До сих пор нахожусь под непонятным от начала и до конца расследованием. Думаю, мы еще обсудим эту ситуацию с городским головой в поисках компромисса. Впрочем, к сожалению, обстоятельства, сложившиеся на данный момент, делают невозможным мою эффективную деятельность и реализацию возложенных на меня обязанностей и задач, — сказал он.
А вот мэр Евгений Величко связывает увольнения с недостаточным уровнем заработной платы. Он сказал, что размер зарплат чиновников зависит от их показателей.
— Я поддерживаю решение обеих заместителей уйти туда, где они смогут получать бОльшую заработную плату. К сожалению, на сегодня у нас нет возможности ее увеличить, потому что была сформирована стратегия, и установлены показатели, от выполнения которых будет зависеть и заработная плата. В настоящее время приоритет показать результат, а уже потом увеличивать оплаты. Для меня известие о заявлениях было новостью, со мной никто не советовался перед их представлениями. Но ни Подильчик, ни Дикусар ни в коем случае мне не враги, я и в дальнейшем готов сотрудничать с ними на благо общества и после того, как они не будут занимать сегодняшние должности. За 4 месяца они проделали много работы без возражений. А относительно кандидатур на их места, на сегодня у меня нет вариантов, и даже больше, я попросил обоих мне помочь в поиске таких людей, сообща. Готов советоваться с ними в этом вопросе, — отметил мэр.
Напомним, что на выборах-2020 городским головой Вознесенска избрали 32-летнего Евгения Величко, баллотировавшегося от «Слуги народа».
Два заместителя Вознесенского городского головы Николай Дикусар и Владимир Подильчик написали заявления об увольнении по собственному желанию. Мэр города Евгений Велично связывает это с невысокими зарплатами.
Комментарии чиновников опубликовал «Вестник Вознесенска».
Николай Дикусар пояснил свое решение разными взглядами членов команды на некоторые рабочие моменты. При этом, он отметил, что расхождения касались «стилей руководства, требований к подчиненным и зарплат».
— Это произошло не из-за ссоры или личных проблем, это просто разный взгляд членов команды на определенные направления и некоторые вопросы, которые касаются совершенно разных рабочих моментов, от стилей руководства и требований к подчиненным и заканчивая вопросами оплаты труда, — объяснил он.
Владимир Подильчик рассказал о неком служебном расследовании, которое было начато в его отношении. Он, как и его коллега, указал на разногласия с руководством по поводу рабочих моментов.
— Я действительно очень люблю свою работу и это работа моей мечты, но сейчас обстоятельства складываются так, что я больше не в состоянии эффективно выполнять свои обязанности и реализовать намеченные планы. Мэр и его окружение имеют другое видение развития сферы ЖКХ. Не могу согласиться с отдельными управленческими решениями. До сих пор нахожусь под непонятным от начала и до конца расследованием. Думаю, мы еще обсудим эту ситуацию с городским головой в поисках компромисса. Впрочем, к сожалению, обстоятельства, сложившиеся на данный момент, делают невозможным мою эффективную деятельность и реализацию возложенных на меня обязанностей и задач, — сказал он.
А вот мэр Евгений Величко связывает увольнения с недостаточным уровнем заработной платы. Он сказал, что размер зарплат чиновников зависит от их показателей.
— Я поддерживаю решение обеих заместителей уйти туда, где они смогут получать бОльшую заработную плату. К сожалению, на сегодня у нас нет возможности ее увеличить, потому что была сформирована стратегия, и установлены показатели, от выполнения которых будет зависеть и заработная плата. В настоящее время приоритет показать результат, а уже потом увеличивать оплаты. Для меня известие о заявлениях было новостью, со мной никто не советовался перед их представлениями. Но ни Подильчик, ни Дикусар ни в коем случае мне не враги, я и в дальнейшем готов сотрудничать с ними на благо общества и после того, как они не будут занимать сегодняшние должности. За 4 месяца они проделали много работы без возражений. А относительно кандидатур на их места, на сегодня у меня нет вариантов, и даже больше, я попросил обоих мне помочь в поиске таких людей, сообща. Готов советоваться с ними в этом вопросе, — отметил мэр.
Напомним, что на выборах-2020 городским головой Вознесенска избрали 32-летнего Евгения Величко, баллотировавшегося от «Слуги народа».