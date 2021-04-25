Два заместителя Вознесенского городского головы Николай Дикусар и Владимир Подильчик написали заявления об увольнении по собственному желанию. Мэр города Евгений Велично связывает это с невысокими зарплатами.

Комментарии чиновников опубликовал «Вестник Вознесенска».

Николай Дикусар

Николай Дикусар пояснил свое решение разными взглядами членов команды на некоторые рабочие моменты. При этом, он отметил, что расхождения касались «стилей руководства, требований к подчиненным и зарплат».

— Это произошло не из-за ссоры или личных проблем, это просто разный взгляд членов команды на определенные направления и некоторые вопросы, которые касаются совершенно разных рабочих моментов, от стилей руководства и требований к подчиненным и заканчивая вопросами оплаты труда, — объяснил он.

Владимир Подильчик

Владимир Подильчик рассказал о неком служебном расследовании, которое было начато в его отношении. Он, как и его коллега, указал на разногласия с руководством по поводу рабочих моментов.

— Я действительно очень люблю свою работу и это работа моей мечты, но сейчас обстоятельства складываются так, что я больше не в состоянии эффективно выполнять свои обязанности и реализовать намеченные планы. Мэр и его окружение имеют другое видение развития сферы ЖКХ. Не могу согласиться с отдельными управленческими решениями. До сих пор нахожусь под непонятным от начала и до конца расследованием. Думаю, мы еще обсудим эту ситуацию с городским головой в поисках компромисса. Впрочем, к сожалению, обстоятельства, сложившиеся на данный момент, делают невозможным мою эффективную деятельность и реализацию возложенных на меня обязанностей и задач, — сказал он.

А вот мэр Евгений Величко связывает увольнения с недостаточным уровнем заработной платы. Он сказал, что размер зарплат чиновников зависит от их показателей.

— Я поддерживаю решение обеих заместителей уйти туда, где они смогут получать бОльшую заработную плату. К сожалению, на сегодня у нас нет возможности ее увеличить, потому что была сформирована стратегия, и установлены показатели, от выполнения которых будет зависеть и заработная плата. В настоящее время приоритет показать результат, а уже потом увеличивать оплаты. Для меня известие о заявлениях было новостью, со мной никто не советовался перед их представлениями. Но ни Подильчик, ни Дикусар ни в коем случае мне не враги, я и в дальнейшем готов сотрудничать с ними на благо общества и после того, как они не будут занимать сегодняшние должности. За 4 месяца они проделали много работы без возражений. А относительно кандидатур на их места, на сегодня у меня нет вариантов, и даже больше, я попросил обоих мне помочь в поиске таких людей, сообща. Готов советоваться с ними в этом вопросе, — отметил мэр.

Напомним, что на выборах-2020 городским головой Вознесенска избрали 32-летнего Евгения Величко, баллотировавшегося от «Слуги народа».