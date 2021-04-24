Джо Байден первым из президентов США назвал геноцидом убийство свыше полутора миллиона этнических армян на территории Османской империи с 1915 по 1917 годы.

Байден заявил об этом в своем обращении, сообщает «Голос Америки».

Президент напомнил, что начиная с 24 апреля 1915 года, после того как османские власти арестовали представителей армянской интеллигенции и лидеров общины в Константинополе, полтора миллиона армян были депортированы, убиты или отправлены на верную смерть.

— Мы чтим память жертв Мец Егерн, чтобы ужасы случившегося никогда не пропали из истории. И мы помним о необходимости оставаться бдительными в отношении разъедающего влияния ненависти во всех ее формах - отметил Джо Байден.

32 государства признают актом геноцида массовые убийства армян, совершенные в начале ХХ века на территории Османской империи. Жертвами геноцида стали более 1,5 миллиона человек.

В 2019 году Палата представителей и Сенат США единогласно приняли резолюцию, признающую массовые убийства армян актом геноцида. Тогда президент США Дональд Трамп отказался подписать резолюцию, однако его администрация в своих заявлениях признавала акты массового насилия в отношении армянского населения Османской империи.

В свою очередь, Турция «полностью отвергает» признание президентом Байденом геноцида армян в Османской империи.

При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявив, что признание геноцида является вопросом национальной безопасности для Армении, особенно после событий, которые произошли в регионе в прошлом году, когда разразилась война в Нагорном Карабахе.

Министерство иностранных дел Азербайджана обвинило президента США в «искажении исторических фактов» о событиях 1915 года и «политизации так называемого геноцида армян».

Напомним, Джо Байден в июне впервые на посту президента США приедет в Европу.