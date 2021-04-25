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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подал в отставку для проведения досрочных парламентских выборов.
Об этом он сказал в ходе телеобращения сегодня, 25 апреля, передает Корреспондент.
Правительство страны также ушло в отставку.
— Для проведения 20 июня внеочередных парламентских выборов я сегодня подаю в отставку, — заявил политик.
При этом он отметил, что продолжит выполнять обязанности премьера в полном объеме до проведения выборов.
Также Никол Пашинян добавил, что на грядущих выборах выдвинет свою кандидатуру на пост главы правительства Армении от партии Гражданский договор.
Протесты с требованием к Николу Пашиняну покинуть пост продолжались в Армении со дня окончания военного конфликта в Нагорном Карабахе. Оппозиционные силы обвиняют премьера в предательстве национальных интересов.
В ответ на массовые протесты премьер пообещал уйти в отставку, но оставил за собой право баллотироваться повторно. Он также объявил о проведении в стране досрочных парламентских выборов 20 июня.
Решение о проведении в Армении досрочных выборов было достигнуто в результате переговоров властей с оппозицией. Ранее премьер называл принятое решение «лучшим выходом из сложившейся внутриполитической ситуации».
Напомним, парламент Армении в марте отменил режим военного положения, введенный в стране из-за начавшихся 27 сентября 2020 года боевых действий в Нагорном Карабахе.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подал в отставку для проведения досрочных парламентских выборов.
Об этом он сказал в ходе телеобращения сегодня, 25 апреля, передает Корреспондент.
Правительство страны также ушло в отставку.
— Для проведения 20 июня внеочередных парламентских выборов я сегодня подаю в отставку, — заявил политик.
При этом он отметил, что продолжит выполнять обязанности премьера в полном объеме до проведения выборов.
Также Никол Пашинян добавил, что на грядущих выборах выдвинет свою кандидатуру на пост главы правительства Армении от партии Гражданский договор.
Протесты с требованием к Николу Пашиняну покинуть пост продолжались в Армении со дня окончания военного конфликта в Нагорном Карабахе. Оппозиционные силы обвиняют премьера в предательстве национальных интересов.
В ответ на массовые протесты премьер пообещал уйти в отставку, но оставил за собой право баллотироваться повторно. Он также объявил о проведении в стране досрочных парламентских выборов 20 июня.
Решение о проведении в Армении досрочных выборов было достигнуто в результате переговоров властей с оппозицией. Ранее премьер называл принятое решение «лучшим выходом из сложившейся внутриполитической ситуации».
Напомним, парламент Армении в марте отменил режим военного положения, введенный в стране из-за начавшихся 27 сентября 2020 года боевых действий в Нагорном Карабахе.