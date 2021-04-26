Российские власти раздумывают о применении в пенитенциарной системе сталинских методов: осужденных начнут привлекать к прокладыванию железнодорожного полотна БАМа и Транссибирской магистрали.

О «переизобретении дедовских практик» разузнало российское издание «КоммерсантЪ».

До 14 мая, следует из протокола совещания у вице-премьера Марата Хуснуллина 9 апреля, Минтрансу, ФСИН и ОАО РЖД поручено проработать этот вопрос, обсудив также «создание инфраструктуры для их размещения».

Источники издания подтвердили, что подобное обсуждается на высших уровнях власти.

«КоммерсантЪ» информирует, что стройка на БАМе, которая обещает продлиться до 2030 года, сейчас испытывает острый недостаток кадров — как в связи с масштабом работ, так и из-за нехватки мигрантов, не вернувшихся в страну после COVID-19. Дефицит кадров закрывают в том числе и железнодорожными войсками: 3 тысячи военнослужащих должны уже в этом году приступить к стройке. Но пока у ОАО РЖД мобилизовано только порядка 5 тысяч строителей из необходимых 15 тысяч, недостачу покроют за счет осужденных.

Юрист, опрошенный изданием утверждает, что на подобную затею властями придется задействовать значительные материальные ресурсы и денежные средства.

Совнарком СССР принял решение о строительстве Байкало-Амурской железной дороги еще в апреле 1932 году и в том же году риказом ОГПУ был создан БАМлаг, входивший в систему ГУЛАГ НКВД. Задачами БАМЛАГа стали прокладка дороги до Николаевска-на-Амуре и строительство второй колеи Транссиба. В июне 1933 года в подчиненных БАМЛАГу лагерях находилось 33 тысячи заключенных, а накануне расформирования в мае 1938-го - более 250 тысяч человек. Стройка в тяжелых природных условиях унесла тысячи жизней. По официальным данным, от голода и болезней погибло в 1933-1938 гг. около 40 тысяч заключенных. Ряд исследователей считают цифру заниженной. Кроме того, в БАМЛАГе работал спецсуд, который только за одну неделю августа 1937 года приговорил к расстрелу 837 человек. В 1939 году строительство БАМа затормозилось, а в 1941 году прекратилось.

Ранее НикВести сообщали, что российская «Новая газета» пожаловалась на угрозы журналистам после публикации статьи о массовых задержаниях и пытках жителей Чечни, которых заподозрили в нетрадиционной сексуальной ориентации.