23 апреля Николаевская облорганизация партии «Всеукраинское объединение «Батьківщина» в лице главы Вадима Пидберезняка выступила инициатором подписания меморандума «о сотрудничестве» с Украинской народной партией и представителем общественного союза землевладельцев.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

Своей подписью участники показали намерения по координации действий, объединению усилий и сотрудничеству в целях проведения мероприятий по объединению с фермерами, сельчанами и землевладельцами, чтобы вместе инициировать народный референдум.

Выступая перед собравшимися, Вадим Пидберезняк отметил, что сельскохозяйственная земля не может быть «распродана», так как украинцы должны оставить свои природные ресурсы и недра следующим поколениям. Он также отметил, что партия «Батьківщина» определилась с темой первого народного референдума — это защита украинской земли.

— Без проведения всеукраинского референдума продажа сельскохозяйственной земли является незаконным. Граждане нашей страны должны сказать свое слово на референдуме и дать разрешение или запретить органам государственной власти продавать землю, которая согласно Конституции принадлежит украинскому народу, — подчеркнул лидер Николаевской «Батьківщини».

В то же время, глава Николаевской областной организации Украинской народной партии Алексей Мирошниченко отметил, что в условиях военных действий и острого экономического кризиса, такие глобальные социально-экономические сдвиги являются нецелесообразными. По его мнению, к преодолению коррупции открытие рынка земли приведет к хищению общенациональной собственности очередными преступниками и олигархами.

В завершении мероприятия подписанты меморандума договорились координировать свои совместные действия по недопущению хищения собственности украинского народа.