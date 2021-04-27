Премьер-министра Таиланда Прают Чан-Оча оштрафовали на 6000 бат (5300 гривен) за то, что он не надевал маску во время встречи со своими советниками по закупкам вакцин.

Об этом сообщает Bangkok Post.

Губернатор Бангкока Асвин Кванмуанг подал жалобу на премьер-министра в полицию.

Мэрия начала эти действия после того, как в социальных сетях раскритиковали премьер-министра, который сидел без маски.

Прают Чан-Оча сидел с незащищенным лицом во главе стола, в то время как все остальные были в масках.

Власти Бангкока ввели обязательное ношение масок. Это необходимо, даже если в автомобиле находится более одного человека.

Всего в Таиланде подтвердили более 50 тысяч случаев коронавируса, 140 — летальные.