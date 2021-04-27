Анна Замазеева созвала сессию областного совета на четверг, 29 апреля. Из-за карантинных ограничений заседание пройдет дистанционно — в режиме видеоконференции.

Об этом говорится в распоряжении, которое глава облсовета подписала 26 апреля.

На сессии рассмотрят внесение изменений в программу соцэкономразвития, а также предоставление согласия для онкоцентра на заключение договора лизинга для приобретения оборудования.

Ранее глава облсовета, лидер «Слуги народа» на Николаевщине Анна Замазеева предложила руководителям медучреждений брать в аренду медицинское оборудование, чтобы не покупать его за бюджетные деньги. Таким образом, по ее мнению, можно сэкономить деньги областного бюджета.