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Португальская полиция 23 апреля обыскала российское судно Александр Твардовский» в порту Виана-Ду-Каштелу. Это судно неоднократно заходило в порты временно оккупированного Крыма: Керчь, Евпаторию, Севастополь.
Об этом сообщает Blackseanews.
Информационные агентства утверждают, что полиция подозревает судно в участии в торговле наркотиками и обороте оружия.
Журналисты посмотрели официальные реестры Российской Федерации и выяснили, что владельцам этого судна является компания ЦЕМИМПЭКС (ИНН 3123431235, директор Бобович Станислав Александрович). Компания официально зарегистрирована в Белгороде, однако деятельность она осуществляет в оккупированном Крыму.
Компания и раньше занималась контрабандными поставками стройматериалов в оккупированный Крым. Даже в российском реестре судебных решений есть решение, в котором описана схема поставок портландцемента из Турции в оккупированный Крым.
Ранее НикВести сообщали, что в Херсоне прокуратура Автономной Республики Крым проводит обыск на судне, которое поставляло топливо для подразделений Черноморского флота Российской Федерации.
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Португальская полиция 23 апреля обыскала российское судно Александр Твардовский» в порту Виана-Ду-Каштелу. Это судно неоднократно заходило в порты временно оккупированного Крыма: Керчь, Евпаторию, Севастополь.
Об этом сообщает Blackseanews.
Информационные агентства утверждают, что полиция подозревает судно в участии в торговле наркотиками и обороте оружия.
Журналисты посмотрели официальные реестры Российской Федерации и выяснили, что владельцам этого судна является компания ЦЕМИМПЭКС (ИНН 3123431235, директор Бобович Станислав Александрович). Компания официально зарегистрирована в Белгороде, однако деятельность она осуществляет в оккупированном Крыму.
Компания и раньше занималась контрабандными поставками стройматериалов в оккупированный Крым. Даже в российском реестре судебных решений есть решение, в котором описана схема поставок портландцемента из Турции в оккупированный Крым.
Ранее НикВести сообщали, что в Херсоне прокуратура Автономной Республики Крым проводит обыск на судне, которое поставляло топливо для подразделений Черноморского флота Российской Федерации.