Португальская полиция 23 апреля обыскала российское судно Александр Твардовский» в порту Виана-Ду-Каштелу. Это судно неоднократно заходило в порты временно оккупированного Крыма: Керчь, Евпаторию, Севастополь.

Об этом сообщает Blackseanews.

Информационные агентства утверждают, что полиция подозревает судно в участии в торговле наркотиками и обороте оружия.

Журналисты посмотрели официальные реестры Российской Федерации и выяснили, что владельцам этого судна является компания ЦЕМИМПЭКС (ИНН 3123431235, директор Бобович Станислав Александрович). Компания официально зарегистрирована в Белгороде, однако деятельность она осуществляет в оккупированном Крыму.

Компания и раньше занималась контрабандными поставками стройматериалов в оккупированный Крым. Даже в российском реестре судебных решений есть решение, в котором описана схема поставок портландцемента из Турции в оккупированный Крым.

Ранее НикВести сообщали, что в Херсоне прокуратура Автономной Республики Крым проводит обыск на судне, которое поставляло топливо для подразделений Черноморского флота Российской Федерации.