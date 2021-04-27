Правительство Финляндии приняло решение отменить режим чрезвычайного положения, который был введен в марте из-за COVID-19. Во вторник, 27 марта, режим ЧП прекратит свое действие.
Об этом заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин, передает Yle.
Премьер отметила, что координационная группа по борьбе с COVID-19 собралась сегодня утром. Комиссия постановила, что предпосылок для продолжения действия режима чрезвычайного положения в стране нет.
Премьер обсудила этот вопрос с президентом Саули Ниинисте.
Ранее сообщалось, что в Португалии впервые с августа нет умерших от коронавируса.
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Правительство Финляндии приняло решение отменить режим чрезвычайного положения, который был введен в марте из-за COVID-19. Во вторник, 27 марта, режим ЧП прекратит свое действие.
Об этом заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин, передает Yle.
Премьер отметила, что координационная группа по борьбе с COVID-19 собралась сегодня утром. Комиссия постановила, что предпосылок для продолжения действия режима чрезвычайного положения в стране нет.
Премьер обсудила этот вопрос с президентом Саули Ниинисте.
Ранее сообщалось, что в Португалии впервые с августа нет умерших от коронавируса.