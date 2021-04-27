Правительство Финляндии приняло решение отменить режим чрезвычайного положения, который был введен в марте из-за COVID-19. Во вторник, 27 марта, режим ЧП прекратит свое действие.

Об этом заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин, передает Yle.

Премьер отметила, что координационная группа по борьбе с COVID-19 собралась сегодня утром. Комиссия постановила, что предпосылок для продолжения действия режима чрезвычайного положения в стране нет.

Премьер обсудила этот вопрос с президентом Саули Ниинисте.

Ранее сообщалось, что в Португалии впервые с августа нет умерших от коронавируса.