В Кремле заявляют, что до сих пор не получали конкретных предложений от украинской стороны по встрече президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Об этом в пятницу, 30 апреля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет Корреспондент.

— К сожалению, не могу с вами поделиться никакой конкретикой на этот счет, - сказал Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о возможной встрече в Ватикане, Дмитрий Песков сказал: «В рабочем или официальном порядке нам должны быть переданы и озвучены какие-то конкретные предложения. Пока нет ничего - ни по повестке дня, ни по чему».

— Принято, что заранее обмениваются каким-то идеями, потом после формулирования позиций собираются и ведут переговоры. Мы ждем, когда какие-то предложения поступят, - пояснил Дмитрий Песков.

Также он напомнил, что связь между странами «осуществляется по каналам Ермак-Козак».

Напомним, Ватикан и Папа Римский Франциск лично готов быть посредником во встрече президента Украины Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным.