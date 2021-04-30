В Министерстве обороны США сообщили об усилении Россией долгосрочного военного присутствия в Крыму. Присутствие возглавляемых Россией сил в восточной Украине остается реальным инструментом принуждения для Кремля.
Об этом заявил глава Разведывательного управления Миобороны США генерал-лейтенант Скотт Беррье в письменных показаниях предоставленных комитету Сената США по вооруженным силам, сообщает «Голос Америки».
По его словам, Россия хочет заявить о ее решимости удерживать полуостров.
— На Крымском полуострове, в дополнение к недавним размещениям сил, Москва продолжает усиливать свое долгосрочное военное присутствие, чтобы сдержать морские и воздушные операции Запада, — заявил глава Разведывательного управления Минобороны США.
Напомним, Россия угрожает, что не позволит Украине вернуть контроль над границей и оккупированными районами Донбассабез проведения там местных выборов и амнистии террористов «Л/ДНР».
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В Министерстве обороны США сообщили об усилении Россией долгосрочного военного присутствия в Крыму. Присутствие возглавляемых Россией сил в восточной Украине остается реальным инструментом принуждения для Кремля.
Об этом заявил глава Разведывательного управления Миобороны США генерал-лейтенант Скотт Беррье в письменных показаниях предоставленных комитету Сената США по вооруженным силам, сообщает «Голос Америки».
По его словам, Россия хочет заявить о ее решимости удерживать полуостров.
— На Крымском полуострове, в дополнение к недавним размещениям сил, Москва продолжает усиливать свое долгосрочное военное присутствие, чтобы сдержать морские и воздушные операции Запада, — заявил глава Разведывательного управления Минобороны США.
Напомним, Россия угрожает, что не позволит Украине вернуть контроль над границей и оккупированными районами Донбассабез проведения там местных выборов и амнистии террористов «Л/ДНР».