Конструкторское бюро «Южное», ПО «Южный машиностроительный завод им. Макарова» и итальянская компания AVIO S.p.A достигли договоренности о дополнительных поставках 10 двигателей украинского производства для ракеты-носителя «Vega» на сумму почти 6 миллионов евро.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Отмечается, что итальянская сторона подтвердила готовность к расширению сотрудничества 28 апреля. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба приветствовал договоренность, которая была достигнута совместными усилиями представителей украинской ракетно-космической отрасли и МИД Украины.

— Расширение участия в европейской программе Vega свидетельствует о надежности и конкурентности инженерных разработок украинской ракетно-космической отрасли... Сопровождение таких контрактов входит в топ-приоритеты МИД, и усилия украинских дипломатов в Италии сыграли важную роль в достижении этой договоренности, — сказал Дмитрий Кулеба.

Главный экономист ГП «ПО «Южный машиностроительный завод» Дмитрий Никон поинформировал, что действующий контракт содержит опцию, которая предусматривает изготовление дополнительных 10 установок.

Главный конструктор жидкостных ракетных двигателей ГП «КБ «Южное» Александр Прокопчук в свою очередь подчеркнул, что сотрудничество с компанией AVIO S.p.A. является наглядным примером интеграции украинской ракетно-космической промышленности в европейские космические программы.

Как поинформировали в МИД, действующий контракт на поставку 11 блоков маршевого двигателя (БМД) рассчитан до 2023 года. Семь блоков уже поставлены по нему, один будет отгружен заказчику в ближайшее время, еще три находятся в процессе производства.

Ракета-носитель легкого класса Vega является совместным проектом Европейского космического агентства и Итальянского космического агентства. ГП «КБ «Южное» и ГП «ПО «Южный машиностроительный завод» сотрудничают с итальянской компанией AVIO S.p.A. по программе Vega с 2004 года. В общей сложности за годы сотрудничества были изготовлены и уже поставлены компании AVIO S.p.A. свыше 20 блоков маршевого двигателя, последние из которых — в начале 2021 года.

Особенностью БМД является возможность многократного запуска во время полета (до 5 включений), благодаря чему обеспечивается разведение спутников на различные орбиты.

Италия является одной из стран-основательниц Европейского космического агентства и входит вместе с Германией и Францией в число трех основных контрибьюторов.

Ранее сообщалось, что судостроительный завод «Океан» в Николаеве готовит к спуску судно «SOLKA 2», которое 8 апреля зашло на ремонт.