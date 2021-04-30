Шансы на пасхальное перемирие на Донбассе практически отсутствуют.

Об этом заявил советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, сообщает РБК-Украина в пятницу, 30 апреля.

— Шансы практически отсутствуют. Российская сторона попыталась вместо установления действенного режима полного прекращения огня, в очередной раз легитимизировать т.н. «ЛНР/ДНР», следуя своей любимой тактике цейтнота, - сказал Алексей Арестович.

Он добавил, что позиция украинской стороны - должны перестать гибнуть люди.

— Это главное и первое условие, прописанное во всех соглашениях, начиная с 2014 года, - подчеркнул Алексей Арестович.

Напомним, что ранее Киев предложил правки в проект России о перемирии. Россия предложила свой проект соглашения по режиму тишины и его контролю, но его не приняли, так как там не были указаны субъекты.

Напомним, наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе зафиксировали 37 нарушений режима прекращения огня. На этот раз больше всего обстрелов и взрывов звучало в Луганской области.