Шевченковский районный суд Киева разрешил перевести из-под стражи на домашний арест военного Андрея Антоненко, которого обвиняют в подрыве машины белорусского журналиста Павла Шеремета в 2016 году.

Об этом сообщает корреспондент Украинской правды с заседания.

Суд удовлетворил ходатайство защиты о переводе Андрея Антоненко под домашний арест, хотя почти полтора года он провел в СИЗО. В этот раз прокурор не выступал против такой меры и оставил решение на усмотрение суда.

Мужчину обязали носить электронный браслет, чтобы контролировать его перемещение.

Несколько паралментариев готовы были взять Антоненко под личное обязательство. В частности, суд заслушал нардепов и ветеранов АТО Михаила Бондаря («Европейская солидарность») и Игоря Герасименко («Слуга народа»).

Защита регулярно просила смягчить меру пресечения Андрею Антоненко, однако ранее прокуратура возражала против этого, и суд оставлял музыканта в СИЗО. Его держали под арестом с декабря 2019 года.

НикВести сообщали, что обвиняемой по делу врачу Юлии Кузьменко 11 августа изменили меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест, а Яне Дугарь еще в мае избрали меру пресечения в виде залога в размере 168 тысяч гривен.