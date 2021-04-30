Колумбия направила полицейских и армейские подразделения в Кали, третий по величине город в стране, в котором развернулись основные протесты против спорной налоговой реформы.

Об этом сообщает Reuters

В среду, 28 апреля, профсоюзы объявили забастовки в основных городах Колумбии, чтобы потребовать от правительства президента Ивана Дуке отменить реформу, которая повышает налоги сразу в нескольких отраслях.

Самые серьезные беспорядки и вандализм произошли 28 и 29 апреля в Кали, столице колумбийской провинции Валле-дель-Каука, наряду с другими инцидентами, в ходе которых были совершены нападения на банки и правительственные учреждения.

Один человек погиб в результате столкновений между протестующими и полицией, а по данным местных властей, за последние два дня было ранено 55 гражданских лиц и более 40 полицейских.

— Мы обнаружили, что насильственные события в Кали были спланированы, подготовлены и спонсированы преступными организациями. Мы стягиваем полицию и армию, чтобы гарантировать защиту и безопасность граждан, — заявил журналистам министр обороны Диего Молано на брифинге.

По его словам, в Кали будут размещены еще 2500 сотрудников сил безопасности.

По оценке мэра Кали Хорхе Ивана Оспины, убытки от грабежей и вандализма составили около 80 миллиардов песо.

Национальные протесты начались, несмотря на постановление суда и просьбы властей приостановить марши из-за опасений заражения.

Правительство заявило, что готово внести поправки в законопроект о налоговой реформе через дебаты в Конгрессе. Большинство политических партий, помимо союзов и бизнес-ассоциаций, отклоняют это предложение.

Ранее НикВести сообщали, что Колумбия направила правительству Венесуэлы ноту протеста в связи с якобы вторжением на колумбийскую территорию двух военных вертолетов.