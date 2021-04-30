Офис президента осудил проведение марша в честь годовщины создания дивизии СС «Галичина» и требует от полиции наказать всех виновных в нарушении закона, а от властей столицы – проверить систему согласования проведения массовых акций.

Об этом сообщается на сайте Офис президента.

— Категорически осуждаем любые проявления пропаганды тоталитарных режимов, в частности национал-социалистического, и попытки пересмотреть правду о Второй мировой войне… Ожидаем от Национальной полиции и Министерства внутренних дел Украины установление всех обстоятельств произошедшего и привлечения к ответственности всех виновных в нарушении закона. Правоохранители имеют для этого все возможности. От председателя Киевской городской государственной администрации ожидаем проведения проверки системы согласования массовых акций в столице и полного отчета перед громадой Киева о том, почему стало возможным проведение этого так называемого марша. Подчеркиваем, что власть в любом цивилизованном городе не должна мириться с тем, что организаторы подобных акций могут ввести в заблуждение как правоохранителей, так и руководителей города относительно своих истинных целей, — сказано в заявлении.

В то же время, в ОП отметили, что «малая численность участников акции и манипуляции организаторов с подачей заявки на проведение акции» не являются основанием для оправдания ситуации вокруг марша.

Примечательно, что в сообщении Офиса президента не высказано ни позиции президента, ни руководителя Офиса, ни его заместителей или советников.

Ранее сообщалось, министерство иностранных дел Израиля осудило проведение в Киеве марша ко дню создания дивизии СС «Галичина». В Израиле напомнили, что подразделения СС причастны к преступлениям во время Холокоста.