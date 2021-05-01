Члены наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины» в пятницу, 30 апреля, встретились с новым главой правления компании Юрием Витренко, которого назначил Кабинет министров.

После встречи члены набсовета, которые принимали в ней участие, написали заявления об отставке, говорится в заявлении на странице «Нафтогаза» в Facebook.

— Сегодня все члены наблюдательного совета, которые присутствовали во время внеочередного заседания, подают Компании письменные уведомления о досрочном прекращении своих полномочий… Согласно корпоративным процедурам… прекращение полномочий вступит в силу 14 мая 2021, — сказано в заявлении набсовета.

Ранее в Госдепе США и G7 отреагировали на увольнение Андрея Коболева с должности главы «НАК Нафтогаз». Там отметили необходимость уважения к корпоративному управлению, прозрачности и добропорядочности при назначении персонала и важность отсутствия политического влияния при кадровых решениях.

Напомним, Кабинет Министров, 28 апреля, уволил Андрея Коболева с должности председателя правления НАК «Нафтогаз Украины».