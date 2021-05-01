За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 49985 человек, в Николаевской области сделали 2176 прививок.

Об этом в субботу, 1 мая, сообщает пресс-служба Минздрава.

С начала прививочной кампании вакцинированы 752 295 человек, из них получили одну дозу - 752 293 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 260 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом).

По состоянию на 30 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 506 067 человек.

Количество прививок в регионах за сутки:

г. Киев – 6 911 прививок;

Винницкая область – 2 369 прививок;

Волынская область - 447 прививок;

Днепропетровская область – 3 504 прививки;

Донецкая область – 3 015 прививок;

Житомирская область - 1 287 прививок;

Закарпатская - 548 прививок;

Запорожская область – 1 612 прививок;

Ивано-Франковская область - 219 прививок;

Киевская область – 3 735 прививок;

Кировоградская область – 1 434 прививки;

Луганская область - 531 прививки;

Львовская область – 1 273 прививки;

Николаевская область – 2 176 прививок;

Одесская область - 1 660 прививок;

Полтавская область - 2980 прививок;

Ровенская область – 1 158 прививок;

Сумская область – 1 912 прививок;

Тернопольская область – 1 013 прививок;

Харьковская область – 4 938 прививок;

Херсонская область – 1 341 прививки;

Хмельницкая область – 1 084 прививки;

Черкасская область – 2 807 прививок;

Черновицкая область - 620 прививок;

Черниговская область – 1 411 прививок.

Вакцинацию проводили 36 мобильных бригад по иммунизации и 1838 пунктов прививки.

В Николаевской области процент отказа граждан от имеющийся вакцины против COVID-19 составляет 60%.