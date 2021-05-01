За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 49985 человек, в Николаевской области сделали 2176 прививок.
Об этом в субботу, 1 мая, сообщает пресс-служба Минздрава.
С начала прививочной кампании вакцинированы 752 295 человек, из них получили одну дозу - 752 293 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 260 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом).
По состоянию на 30 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 506 067 человек.
Количество прививок в регионах за сутки:
Вакцинацию проводили 36 мобильных бригад по иммунизации и 1838 пунктов прививки.
В Николаевской области процент отказа граждан от имеющийся вакцины против COVID-19 составляет 60%.
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За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 49985 человек, в Николаевской области сделали 2176 прививок.
Об этом в субботу, 1 мая, сообщает пресс-служба Минздрава.
С начала прививочной кампании вакцинированы 752 295 человек, из них получили одну дозу - 752 293 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 260 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом).
По состоянию на 30 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 506 067 человек.
Количество прививок в регионах за сутки:
Вакцинацию проводили 36 мобильных бригад по иммунизации и 1838 пунктов прививки.
В Николаевской области процент отказа граждан от имеющийся вакцины против COVID-19 составляет 60%.