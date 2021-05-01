За прошедшие сутки в Николаевской области осуществили 117 проверок по выявлению объектов, работающих с нарушениями условий карантина.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.

По результатам проверок выявлено 9 объектов, работающих с нарушениями, выписано 9 административных протоколов

Всего проверками охватили 95 предприятий торговли продовольственными и непродовольственными товарами, 19 заведений общественного питания и 3 агропродовольственных рынков.

Проверку проводили рабочие группы, которые созданы органами местного самоуправления с привлечением специалистов Госпродпотребслужбы, Национальной полиции Украины относительно проверок субъектов хозяйствования всех форм собственности по соблюдению ими профилактических, противоэпидемических и дезинфекционных мероприятий, создания условия для мытья и антисептической обработки рук. На территории Николаевской области создано и работает 29 таких групп.

С 00:00 субботы, 1 мая, в Николаевской области перестают действовать жесткие карантинные ограничения.