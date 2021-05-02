Народный депутат Александр Гайду поздравил жителей Николаева и области со светлым праздником Пасхи.

Текст поздравления предоставила пресс-служба политика.

Дорогие николаевцы!

Искренне поздравляю Вас со светлым праздником Пасхи!

Пусть наши сердца наполнятся радостью, добром, надеждой и любовью. Весь православный мир радостно встречает Воскресенье Христово, что символизирует начало весны и новой жизни для всего сущего.

Желаю мира, благополучия, здоровья, гармонии и счастья! Бог есть везде, где есть любовь.

Христос Воскрес!