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Народный депутат Александр Гайду поздравил жителей Николаева и области со светлым праздником Пасхи.
Текст поздравления предоставила пресс-служба политика.
Дорогие николаевцы!
Искренне поздравляю Вас со светлым праздником Пасхи!
Пусть наши сердца наполнятся радостью, добром, надеждой и любовью. Весь православный мир радостно встречает Воскресенье Христово, что символизирует начало весны и новой жизни для всего сущего.
Желаю мира, благополучия, здоровья, гармонии и счастья! Бог есть везде, где есть любовь.
Христос Воскрес!
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Казкова "Казка" та дивні методи боротьби за якість медичних послуг Ірини ШамрайСтанислав Мартиросов
Народный депутат Александр Гайду поздравил жителей Николаева и области со светлым праздником Пасхи.
Текст поздравления предоставила пресс-служба политика.
Дорогие николаевцы!
Искренне поздравляю Вас со светлым праздником Пасхи!
Пусть наши сердца наполнятся радостью, добром, надеждой и любовью. Весь православный мир радостно встречает Воскресенье Христово, что символизирует начало весны и новой жизни для всего сущего.
Желаю мира, благополучия, здоровья, гармонии и счастья! Бог есть везде, где есть любовь.
Христос Воскрес!