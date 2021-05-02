В ПАСЕ заявили, что санкциями против ряда европейских политиков Россия ограничивает свои возможности и позиции в Ассамблее.

Об этом заявил докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы по делу российского оппозиционера Алексея Навального Жак Мэр, сообщает в субботу, 1 мая Укринформ.

К слову, Жак Мэр также подпал под российские санкции, из-за чего ему запрещен въезд на территорию России.

— Удивлен этим решением, ведь Совет Европы не ввел санкции против России. Это решение не меняет мой мандат и не окажет влияния на содержание доклада, базирующегося на фактах и законе. Россия ограничивает свою способность представить свое мнение докладчику по Навальному, - заявил Жак Мэр.

ПАСЕ уполномочила представителя делегации Франции Мэра подготовить доклад по делу российского оппозиционного политика Навального. Планируется, что доклад будет представлен Ассамблее в июне. Французский парламентарий в процессе подготовки доклада планировал посетить Россию.

Напомним, накануне власти России решили запретить въезд в страну восьми гражданам стран-членов Евросоюза и представителям официальных структур ЕС.

Лидер партии «Европейская Солидарность», пятый президент Украины Петр Порошенко призвал украинскую власть отреагировать на возмутительные санкции России против чиновников Европарламента и Европейской Комиссии.