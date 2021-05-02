Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал об основной цели встречи лидеров Украины и России.

Об этом речь шла в эфире Радио Свобода.

По его словам, теперь президент РФ Владимир Путин вынужден искать, как правильно ответить на инициативу Владимира Зеленского.

Как пояснил Дмитрий Кулеба, сейчас украинская сторона начала действовать проактивно в отношениях с Россией.

— Уже год мы не отбиваемся от российских предложений, а навязываем, предлагаем сами разные опции и создаем ситуации, то есть заставляем Россию реагировать. И в этом случае именно президент Путин вынужден искать, как правильно ответить на инициативу президента Зеленского,- сказал Дмитрий Кулеба.

Глав МИД подчеркнул, что эта встреча нужна, поскольку решения о войне на Донбассе принимает именно Путин. Он также пояснил, что встреча в зоне конфликта или на нейтральной территории является устоявшейся международной практикой.

— Основная цель встречи - это прекращение войны в Украине, деоккупация наших территорий. Уверяю, когда президент говорит о деоккупации, он имеет в виду и Донбасс, и Крым, - добавил Дмитрий Кулеба.

Напомним, Ватикан и Папа Римский Франциск лично готов быть посредником во встрече президента Украины Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным.