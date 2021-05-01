TikTok начал цензурировать видео с критикой российских властей после того, как Кремль обратился к китайским властям с просьбой об удалении антиправительственного контента.

Об этом сообщает Дождь со ссылкой на Bloomberg.

По словам источника Bloomberg, после обращения Кремля количество критического к властям контента в TikTok снизилось. Также на цензуру в соцсети пожаловались несколько тиктокеров, в том числе студент-политолог из ВШЭ Михаил Петров и Светлана Соколова.

Петров заявил, что видео о том, что Джо Байден в интервью назвал Владимира Путина было удалено, а еще несколько видео перестали появляться в лентах у подписчиков. После этого, по словам Петрова, ему пришлось подвергнуть себя само-цензуре: «Я удалил некоторые из своих видео, потому что боялся, что со мной что-то может случиться».

Тиктокерша Светлана Соколова рассказала, что ее аккаунт с 58 тысячами подписчиков удалили после того, как ее ролик показали на государственном телевидении после акции в поддержку Навального 23 января. Она добавила, что создала новый аккаунт, но многие ее видео были удалены или скрыты из соцсети.

Источник Bloomberg в российских властях заявил, что Кремль считает такие меры эффективными, потому что популярные пользователи TikTok будут бояться потерять доход из-за видео с критикой властей.

В пресс-службе TikTok заявили, что не вносили изменений в политику соцсети, а контент удаляют только после запросов государственных органов. При этом представители соцсети добавили, что число запросов с января увеличилось. О том, что TikTok согласился сотрудничать и удалять «незаконный контент» ранее говорил глава комиссии Госдумы по иностранному вмешательству Василий Пискарев.

Bloomberg также отмечает, что российские власти в последние месяцы усилили давление на социальные сети. В качестве примеров издание называет штрафы за неудаление сообщений о митингах, замедление твиттера и антимонопольное расследование в отношении YouTube.

Ройя Энсафи, основательница лаборатории Censored Planet в Мичиганском университете, считает, что Россия является пионером в подходе к цензуре, который опирается на комбинацию давления на платформы и использование технологий для того, чтобы они подчинялись.

Напомним, новая социальная сеть аудиообщения Clubhouse стремительно набирает популярность в мире. За полмесяца количество ее пользователей выросло в 2 с лишним раза, достигнув 8,1 миллиона.