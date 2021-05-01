Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики рекомендовала увеличить интервал между введением первой и второй доз вакцины AstraZeneca (CoviShield, SKBio) с 4 до 12 недель.

Об этом в Facebook сообщило Министерство здравоохранения, опираясь на исследование, опубликованное в медицинском журнале The Lancet.

В нем говорится о том, что эффективность вакцины AstraZeneca возрастала до 81,3%, когда вторую дозу вакцины вводили через 12 недель после первой.

Отмечается, что благодаря этим выводам ряд стран мира изменил интервалы прививки вакциной AstraZeneca.

Так, во Франции высший орган здравоохранения рекомендует интервал между введением вакцины от 9 до 12 недель, а в Германии постоянный комитет по вакцинации в Институте Роберта Коха рекомендует вводить вторую дозу AstraZeneca через 12 недель.

В то же время Национальный консультативный комитет Канады по иммунизации рекомендовал прививать население второй дозой через 4 месяца после первой.

— На сегодняшний день, опираясь на опыт этих стран, в Украине Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики также одобрила рекомендации увеличить интервал между введением первой и второй доз вакцины AstraZeneca (CoviShield, SKBio) с 4 до 12 недель, — говорится в сообщении.

В Николаевской области процент отказа граждан от имеющийся вакцины против COVID-19 составляет 60%.