Президент Владимир Зеленский поздравил граждан Украины с наступающими пасхальными праздниками.

Об этом сообщает ТСН в субботу, 1 мая.

— Праздник Пасхи символизирует победу жизни над смертью, а мы с вами живем в такое время, когда ради этой победы мы отмечаем Пасху дома. Но в этом для нас нет ничего страшного, скучного и тем более греховного, потому что это и есть исполнение христианского обязательства, а именно заботы и любви к своему ближнему, – сказал Владимир Зеленский.

Он напомнил, что среди украинцев много среди тех, кто сейчас отмечает Пасху на фронте и на передовой – в борьбе за мир или на медицинском дежурстве возле коек с заболевшими как в борьбе за здоровье, так и в борьбе за жизнь.

— Пусть Пасха наполнит наши сердца большой силой и добром для великих дел. Пусть Пасха принесет вам большую радость, надежду, любовь, согласие и достаток. А нашей Украине большой мир, – добавил Владимир Зеленский.

Напомним, Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. После схождения огонь передают верующим и представителям христианских конфессий, которые развозят его по миру.