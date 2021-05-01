Народный депутат Украины, глава Благотворительного Фонда в Честь Покрова Пресвятой Богородицы Вадим Новинский в составе официальной делегации Украинской Православной Церкви прибыл в аэропорт «Жуляны» с Благодатным Огнем, который сошел сегодня в Храме Гроба Господня в Иерусалиме.

Об этом сообщила пресс-служба Вадима Новинского.

По благословению Блаженнейшего митрополита Онуфрия официальная делегация УПЦ 1 мая вылетела в Иерусалим и доставила в Украину Благодатный Огонь, полученный из рук Патриарха Иерусалимского Феофила III, который ежегодно передает Огонь каноническим Православным Церквям и верующим всего мира как главную весть о Воскресении Христа.

— Благодатный Огонь, который мы привезли в Украину, согревает каждого из нас. Искренне хочу, чтобы он дал нам тепло, согрел нашу веру и укрепил нашу любовь — и любовь к Богу, и друг к другу. Пусть он принесет мир в каждое сердце, и тогда мир наступит и на нашей земле! - сказал Вадим Новинский.

Сразу по прибытию в терминал аэропорта «Жуляны» представители епархий УПЦ получили Благодатный Огонь и развезут его по всей Украине, во все областные и районные центры, во все приходы, чтобы символ Воскресения Христова пришел в каждый дом, в каждую семью.

По словам Вадима Новинского, несмотря на связанные с пандемией ограничения, нерукотворное чудо схождения Благодатного Огня вновь и вновь создает всеобщую атмосферу ликования и радости, укрепляет веру миллионов верующих и зажигает огонь Пасхальной радости в сердцах.

— Нам как никогда сейчас необходимо утешение, и Благодатный Огонь, и Светлое Христово Воскресение, которое мы встретим через несколько часов — это твердое основание нашей жизни и надежда, что спасительное Промышление Господа помогает всем нам и ведет нас к правде и Истине. Поздравляю всех нас со Светлым Праздником Христова Воскресения! Христос Воскрес! — сказал Вадим Новинский.

Напомним, сегодня, 1 мая, в Великую Субботу в Храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь в 13.55 по Киевскому времени. Схождение Благодатного Огня происходит ежегодно на месте, где был распят, погребен, а затем воскрес Иисус Христос. Свидетелями Чуда Схождения Благодатного Огня стали члены официальной делегации Украинской Православной Церкви во главе с Управляющим делами УПЦ во главе с Управляющим делами УПЦ Митрополитом Бориспольским и Броварским Антонием (Паканичем). На протяжении более десяти лет Фонд Вадима Новинского в Честь Покрова Пресвятой Богородицы совместно с Украинской Православной Церковью доставляет Благодатный Огонь в Украину со Святой Земли.