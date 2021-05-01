С субботы, 1 мая, спасатели Николаевской области дежурят в усиленном варианте несения службы для обеспечения пожарной и техногенной безопасности в период майских праздников.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.
Для оперативного реагирования на пожары, чрезвычайные происшествия и ситуации переведены в повышенную готовность спасательная, пожарная и спецтехника.
Круглосуточно на дежурстве в подразделениях ГСЧС находиться 221 человек и 90 единиц техники, еще 193 спасатели и 86 единиц техники в резерве.
Напомним, сегодня, 1 мая, в Великую Субботу в Храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь в 13.55 по Киевскому времени.
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С субботы, 1 мая, спасатели Николаевской области дежурят в усиленном варианте несения службы для обеспечения пожарной и техногенной безопасности в период майских праздников.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.
Для оперативного реагирования на пожары, чрезвычайные происшествия и ситуации переведены в повышенную готовность спасательная, пожарная и спецтехника.
Круглосуточно на дежурстве в подразделениях ГСЧС находиться 221 человек и 90 единиц техники, еще 193 спасатели и 86 единиц техники в резерве.
Напомним, сегодня, 1 мая, в Великую Субботу в Храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь в 13.55 по Киевскому времени.