С субботы, 1 мая, спасатели Николаевской области дежурят в усиленном варианте несения службы для обеспечения пожарной и техногенной безопасности в период майских праздников.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Для оперативного реагирования на пожары, чрезвычайные происшествия и ситуации переведены в повышенную готовность спасательная, пожарная и спецтехника.

Круглосуточно на дежурстве в подразделениях ГСЧС находиться 221 человек и 90 единиц техники, еще 193 спасатели и 86 единиц техники в резерве.

Напомним, сегодня, 1 мая, в Великую Субботу в Храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь в 13.55 по Киевскому времени.