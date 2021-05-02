В Свято-Михайловском Златоверхом соборе началось торжественное богослужение Православной церкви Украины по случаю Светлого Христова Воскресения.

Трансляцию ведет Суспільне.

Богослужение возглавил предстоятель Православной церкви Украины Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

ПЦУ получит Благодатный огонь из Иерусалима в воскресенье утром на Пасху.

Президент Украины Владимир Зеленский в поздравлении украинский с Пасхой призвал встречать праздник дома.

— Я поздравляю всех, кто отмечает в эти дни Светлое Воскресение Христово. Это большой праздник символизирует победу жизни над смертью, а мы с вами живем в такое время, когда ради этой победы мы отмечаем Пасху дома. Однако в этом для нас нет ничего страшного, печального, тем более греховного, прежде всего потому, что это и есть исполнение христианского долга, а именно - заботы и любви к ближнему, - отметил Владимир Зеленский.