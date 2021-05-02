Великая палата Верховного суда Украины пересмотрела победу Василия Вирастюка в округе № 87 на довыборах в Верховную Раду.

Об этом пишет Александр Клюжев из гражданского движения «ОПОРА».

По словам представителя организации, решение было принято вчера.

— Сенсация праздничной ночи. Великая палата Верховного Суда Украины отменила протокол ЦИК об установлении итогов выборов в ОБО 87, в котором победил Василий Вирастюк. Доступ к решению суда пока нет для полного его анализа, но политические и правовые последствия уже заинтригуют, — отметил Александр Клюжев.

Напомним, окружная избирательная комиссия на 87 округе в Ивано-Франковской области приняла уточненный протокол довыборов в Верховную Раду, согласно документу побеждает Василий Вирастюк от «Слуги Народа».