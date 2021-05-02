Коллаж Украинской правды

В издании BuzzFeed разместили подробную запись разговора между главой ОПУ Андреем Ермаком и адвокатом экс-президента Трампа Руди Джулиани. Телефонный звонок состоялся в 2019 году и американский юрист давил на украинскую сторону с просьбой «пустить в ход расследования по Хантеру Байдену».

Материал перевела Украинская Правда, но с оригиналом можно ознакомиться тут.

BuzzFeed News отмечают, что экс-президент США Трамп просил президента Украины Зеленского оказать ему «услугу» и форсировать так называемое дело Хантера Байдена, сына Джо Байдена.

При этом разговор между Руди Джулиани и Андреем Ермаком, проведенный за три дня до телефонных переговоров Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, вновь приковал общественный интерес после рейда федеральных органов США по дому и офисах Джулиани на этой неделе — утром 28 апреля.

Американское издание отмечает, что именно в разговоре с Ермаком адвкокат Трампа начал давить на украинцев. Он обратился к помощнику Зеленского с призывом сказать украинскому главе государства «просто пусть эти расследования продвигаются вперед». При этом Андрей Ермак дал утвердительный ответ на требования Руди Джулиани.

Во время звонка Джулиани ссылался на расследование Хантера Байдена и необоснованные утверждения о вмешательстве Украины в президентские выборы в США 2016 года, которые, как он надеялся, будет проводить новый генпрокурор, поставленный лично Владимиром Зеленский.

— Мне не интересно, чтобы кто-то не говорил правду или преувеличивал. Все, что нам нужно от президента, это слова «Я поставлю честного прокурора, он будет расследовать» и откопает доказательства, которые существуют в настоящее время... А потом дело с Байденом нужно закончить... Если бы (Зеленский) мог сделать своевременное заявление... которое очень хорошо помогло бы. И я думаю, что это позволило бы мне... сделать возможным, поговорить с президентом (Трампом), чтобы увидеть, что я могу сделать, чтобы убедиться, что любые недоразумения остаются позади... И, возможно, или даже я уверен, что это могло бы быть хорошо для гораздо лучших отношений, если бы мы действительно нашли общий язык, — проговорил в телефонном звонке Руди Джулиани.

Глава Офиса президента Украины формально согласился на просьбу приближенного Трампа.

— Я уверен, что Зеленский скажет это, да, — гарантировал собеседнику Андрей Ермак.

Как отмечает BuzzFeed News, данная стенограмма составлена украинской стороной. Журналистам в США ее отдал Игорь Новиков, бывший в 2019 году советником президента Украины. При этом и украинские и американские источники издания, знакомые с требованиями Руди Джулиани, на условиях анонимности подтвердили подлинность стенограммы.

BuzzFeed News хотело добиться комментария Руди Джулиани, или его адвоката Роберта Костелло относительно обнародованных переговоров, но никто не ответил.

24 сентября 2019 года в Палате представителей США запустили процедуру импичмента Трампа. Трамп признал, что во время беседы с Зеленским вспоминал о Байдене, но уверяет, что не давил на президента Украины.

25 сентября 2019 года Белый дом обнародовал стенограмму июльского разговора Трампа и Зеленского. В ней Трамп просит Зеленского «сделать ему услугу» и «разобраться с делом», на что Зеленский говорит, что следующий генпрокурор будет «полностью его человеком».