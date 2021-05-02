Семья 5-го президента Украины Петра Порошенко поздравила украинцев с наступлением праздника Пасхи.

Текст опубликован на сайте политической силы «Европейская солидарность»‎.

Мы часто не замечаем важного в обыденных вещах. Пока Россия не начала войну, мы не чувствовали цены мира. Пока не распространилась эпидемия, пожелания здоровья звучали, как пустые слова. Даже Пасху часто сводят к яйцам, «паскам и колбаскам». Многие теряют веру. В своих ближних. В будущее страны. В самих себя.

И если бы воин не верил в победу, смог бы он противостоять агрессору? Если бы врач не верил, что вырвет пациента из объятий болезни, хватило бы ему духа снова и снова заходить в палату? Если бы мы все не имели веры в себя, увидели мы, как наши знания, талант и мечты воплощаются в добрые дела для других?

Не грех кому-то слишком довериться, положившись на пустые и неискренние обещания ... А вот разочарование - это настоящий грех. Сказано в Писании: по вере вашей воздастся вам. И все мы сможем. Это зависит только от нас, от нашей веры. В собственные силы, в Украину и в Господа Бога.

Мы пришли к Празднику Праздников через испытания. Через войну и пандемию.Через проблемы и несправедливости. Не поддались на шантаж агрессора и не паниковали из-за COVID-19. Мы честно работали, помогали врачам, больницам, больным, социально незащищенным.

Как христиане верим, что Господь указал нам дорогу к спасению. Как украинцы, знаем, что эта дорога пролегает через любовь к своему народу, готовность защищать родную страну и вместе творить ее будущее.

Наша Вера вместе с Надеждой и Любовью учат нас милосердию, неравнодушию, готовности откликнуться на беду. Одновременно - укрепляют нас в решимости и стойкости. И не существует такой силы, которая заставила нас свернуть с пути праведного. Милостью Божией все у нас будет хорошо. И будет мир.

Приветствую всех верующих Православной Церкви Украины, которая уже третью Пасху встречает как украинская независимая церковь. Поздравляю православных других церквей. Искренние поздравления - верующим нашей Украинской греко-католической Церкви, протестантским общинам страны.

Поздравляю всех христиан, всех украинцев, для кого Пасха действительно Великий День. Все у нас будет хорошо. Обязательно!

Христос Воскрес!



