Позиция общества всемирных финансовых каналов связи (SWIFT) по вопросу отключения РФ остается непоколебимой — выполнять все санкции ЕС и США.

Заявление опубликовано на сайте SWIFT.

В нем говорится, что SWIFT в полной мере поддерживает и выполняет законы о санкциях, но ответственность за обеспечение соответствия отдельных финансовых операций законам о санкциях возлагается на финансовые учреждения, осуществляющие их, так как SWIFT является только поставщиком услуг обмена финансовыми сообщениями.

Напомним, Европейский парламент принял резолюцию, в которой пригрозил прекратить с Россией все экономические связи и отключить от платежных систем, если агрессия против Украины продолжится.